Usa: si costituisce in Georgia uno dei 18 co-imputati di Trump, Scott Hall

- Si è costituito alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, Scott Hall, uno dei 18 co-imputati dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel processo sul tentativo dell'allora candidato repubblicano di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali in quello Stato. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Hall, che lavora come garante di cauzione ad Atlanta, è stato incriminato dal procuratore distrettuale Fani Willis per una presunta violazione del sistema di conteggio dei voti e di registrazione degli elettori nella contea di Coffee risalente al 7 gennaio del 2021. Su di lui pendono sette capi d'accusa. L'uomo, che sarà identificato e schedato, dovrebbe essere rilasciato nelle prossime ore in attesa del processo. (Was)