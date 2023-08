Sardegna: Cagliari ospiterà a ottobre la coppa Europa per Club di scherma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo dell'anno scorso, la prestigiosa Coppa Europa per Club di Scherma sta farà ritorno a Cagliari per una nuova edizione. Dal 6 all'8 ottobre, la città sarda si trasformerà nella capitale europea della scherma, ospitando tre giorni di sfide intense tra i migliori club del continente nella ricerca di gloria e prestigio. Questo torneo, che rappresenta la Champions League della scherma, promette un'emozionante esposizione di talento e competizione ineguagliabile. La Confederazione Europea presieduta da Giorgio Scarso, in collaborazione con l'Accademia d'Armi Athos, ha assegnato a Cagliari l'onore di aprire la nuova stagione agonistica. La Cittadella Sportiva di Monte Mixi sarà ancora una volta il palcoscenico per queste competizioni, ospitando tutte e sei le discipline di scherma. Con i riflettori puntati sui campioni italiani e internazionali, l'edizione 2023 della Coppa Europa per Club di Scherma si preannuncia come un evento di grande spessore. Molti degli atleti partecipanti faranno il loro ingresso in quest'arena dopo aver messo in mostra le loro abilità al Campionato Mondiale di Milano 2023. Questa competizione servirà non solo come campo di prova per i migliori schermidori europei, ma anche come trampolino di lancio per coloro che puntano a conquistare le medaglie alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. (segue) (Rsc)