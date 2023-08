Sardegna: Cagliari ospiterà a ottobre la coppa Europa per Club di scherma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di questo evento è frutto della collaborazione tra l'Accademia d'Armi Athos, la Confederazione Europea e il sostegno determinante della Federazione Italiana Scherma. La Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari hanno contribuito in modo fondamentale al successo dell'evento, dimostrando l'importanza dello sport come veicolo di promozione culturale e turistica. La partecipazione alle gare è riservata ai club campioni nazionali, con la possibilità di entrare in gioco per i secondi classificati in caso di rinuncia dei primi. I campioni in carica della Coppa Europa avranno il privilegio di difendere il loro titolo e dimostrare ancora una volta la loro superiorità sul palcoscenico europeo. Inoltre, le società che vantano atleti medagliati alle recenti Olimpiadi di Tokyo avranno la possibilità di richiedere una wild card per accedere al torneo. La Coppa Europa per Club di Scherma vanta una storia illustre, risalente agli anni '60. Da allora, si è sviluppata e ampliata, includendo progressivamente tutte e sei le discipline di scherma. Quest'anno segna una pietra miliare, con la sua seconda edizione consecutiva a Cagliari, confermando l'innovativa formula che ha visto l'assegnazione di tutti i titoli delle armi in contemporanea e nella stessa città nel 2022. (Rsc)