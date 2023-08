Libia: Russia, viceministro Difesa guida prima delegazione militare in visita nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi su invito del comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, Khalifa Haftar, una delegazione guidata dal viceministro della Difesa della Federazione russa, Yunus-Bek Yevkurov, è arrivata in Libia. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui “si tratta della prima visita ufficiale di una delegazione militare russa in Libia". Quest’incontro è stato preparato in seguito ai risultati dei negoziati russo-libici all’undicesima Conferenza sulla sicurezza internazionale di Mosca e al forum tecnico-militare Army-2023. "Durante la visita si prevede di discutere le prospettive di cooperazione nel campo della lotta al terrorismo internazionale, nonché altre attività congiunte", ha aggiunto il ministero della Difesa russo. (Rum)