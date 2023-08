Sicurezza: Salvini, porteremo in Parlamento legge su castrazione chimica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla castrazione chimica, chiedendo di calendarizzarlo in commissione per votare e approvare al più presto una proposta di buonsenso". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcere non basta, meriti di essere curato. Punto", conclude. (Rin)