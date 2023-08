Governo: Nordio, per Paola Del Din 100 anni di ricordi e gloria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho avuto l’onore di corrispondere con Paola Del Din circa vent’anni fa, quando lessi le sue imprese scritte da uno dei più autorevoli esperti del Soe, Marcus Binney nel libro “The women who lived for danger”, purtroppo mai tradotto in Italia. “Ora Paola compie cento anni, e sono cento anni di ricordi e di gloria”. Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione dei 100 anni di Paola Del Din. “Paola appartiene a quella schiera di eroine come Violette Szabo, Noor Inayath Kan e tante altre ragazze che rischiarono la prigionia, la tortura e la vita per essersi paracadutate dietro le linee controllate dalla Gestapo. Nella sua lunga esistenza ha combattuto ogni sorta di dittature, di destra e di sinistra. Possiamo solo inchinarci con estrema riverenza a questa eroina che ha difeso strenuamente, anche tra faziose polemiche, gli autentici valori del patriottismo e della libertà”, aggiunge Nordio. (Com)