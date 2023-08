Veneto: Zaia, continua dialogo con Intel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione Intel "ci viene confermato il dialogo con la società". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso del punto stampa tenuto oggi dalla sede regionale, rispondendo ad una giornalista che chiedeva se ci fossero novità in merito all'interessamento della società americana ad aprire una nuova fabbrica in Italia. "Per noi – ha spiegato Zaia – la trattativa resta ancora aperta, non ho mai negato che ci siamo mossi su più fronti rispetto ad altre destinazioni. Su Vigasio abbiamo fatto così tante analisi e abbiamo talmente in mano la situazione che nei contest internazionali ci candidiamo. L'obiettivo per noi è Intel". (Rev)