Nigeria: ex ministra del Petrolio Alison-Madueke accusata di corruzione da polizia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra del Petrolio nigeriana, Diezani Alison-Madueke, è stata accusata di corruzione a seguito di un'indagine condotta dall'agenzia nazionale per i reati di tipo finanziario nel Regno Unito. La polizia britannica ha affermato di sospettare che Alison-Madueke avrebbe accettato tangenti in cambio dell'assegnazione di contratti multimilionari di petrolio e gas. La polizia sostiene che avrebbe beneficiato di almeno 100 mila sterline in contanti, una vettura con autista, voli su jet privati, vacanze di lusso per la sua famiglia e l'uso di diverse proprietà a Londra. Le accuse nei suoi confronti includono anche ricompense finanziarie come mobili, lavori di ristrutturazione e personale per le proprietà, pagamento delle tasse scolastiche private e regali da negozi di alta moda. Andy Kelly, capo dell'Unità di corruzione internazionale dell'agenzia (Icu), ha dichiarato: "Sospettiamo che Diezani Alison-Madueke abbia abusato del suo potere in Nigeria e abbia accettato ricompense finanziarie per l'assegnazione di contratti da milioni di sterline". "Queste accuse rappresentano una pietra miliare in quella che è stata un'indagine internazionale accurata e complessa", ha aggiunto Kelly. (Rel)