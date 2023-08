Agroalimentare: Mimit, nuovi incontri su patto anti-inflazione nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle sollecitazioni giunte a mezzo stampa da associazioni industriali del settore agroalimentare affinché si svolga un confronto con il ministero sul "patto anti-inflazione" previsto per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che il confronto è iniziato già nel mese di maggio con numerose riunioni di filiera sui temi della inflazione alle quali hanno partecipato, a seconda del tema trattato, anche i rappresentanti delle associazioni delle imprese produttrici, tra le quali Federalimentare, Centromarca, Unione Italiana Food, Confindustria e Confagricoltura. Altri incontri in merito al "patto anti-inflazione" con la partecipazione dei rappresentanti dell'intera filiera – riferisce una nota – sono previsti nei prossimi giorni e l’auspicio è che possano portare alla massima condivisione verso un’iniziativa a beneficio delle famiglie italiane, della ripresa dei consumi e quindi anche della dinamica produttiva indispensabile per le imprese. (segue) (Rin)