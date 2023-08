Agroalimentare: Mimit, nuovi incontri su patto anti-inflazione nei prossimi giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nello specifico - sottolinea il ministero - gli incontri si sono svolti in data 11 maggio, 25 maggio, 22 giugno, 19 luglio, 20 luglio, 26 luglio, 31 luglio. Anche a seguito dei suddetti incontri, nella riunione del 4 agosto è stata sottoscritta la dichiarazione congiunta sul "trimestre antinflazione" con la grande, media e piccola distribuzione e a cui hanno manifestato la loro adesione numerose associazioni di imprese cooperative e artigianali e confederazioni delle Pmi. Appare opportuno ricordare, inoltre, come in data 5 aprile sia stato istituito alla presenza dei ministri Urso e Lollobrigida il tavolo della filiera agroindustriale con la partecipazione di tutti i rappresentati delle associazioni di impresa agricola, agroindustriale e alimentare, che si riunisce periodicamente al Mimit anche per definire la politica industriale per l'intera filiera. Il Mimit - conclude la nota - è sempre pronto ad ascoltare le istanze delle imprese e sin dall'inizio della legislatura ha fatto del confronto con gli attori della produzione, associazioni e sindacati, un elemento distintivo del proprio metodo di lavoro. (Rin)