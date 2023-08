Malesia: la scatola nera dell’aereo precipitato sarà inviata negli Usa per altre analisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scatola nera dell’aereo privato precipitato lo scorso 17 agosto su un’autostrada dello Stato di Selangor, in Malesia, sarà inviata negli Stati Uniti per ulteriori accertamenti. Lo ha fatto sapere oggi il ministro dei Trasporti di Kuala Lumpur, Anthony Loke, secondo cui la decisione è stata presa perché gli inquirenti non sono riusciti a ottenere informazioni dal disco di memoria, rimasto intatto. Il dispositivo sarà dunque inviato al produttore della scatola nera, Oem, che ha sede in Florida. “Il piano è di spedire tra oggi e domani una squadra dell’Ufficio per le indagini sugli incidenti aerei (Aaib) con il disco di memoria in Florida, così che i dati possano essere ottenuti il prima possibile”, ha spiegato il ministro in conferenza stampa. L’obiettivo, ha aggiunto, è di fornire al più presto risposte ai familiari delle vittime: dieci sono le persone morte nel disastro aereo, tra le quali sei passeggeri, due membri dell’equipaggio e due persone che viaggiavano a bordo di una moto colpita dall’aereo.(Fim)