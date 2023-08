Somalia: esercito e forze alleate riconquistano aree centrali in mano ad al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito nazionale somalo (Sna) e le forze del clan alleato Macawisley hanno guadagnato terreno in aree della Somalia centrale che erano finora in mano ad al Shabaab. Lo hanno riferito fonti militari all'emittente somala "Sonna", secondo cui le forze alleate sono avanzate in particolare nella regione di Galgudud, nello Stato centrale di Galmudug. Un risultato rafforzato dalla conquista della località di Cawsweyne, annunciata oggi dal viceministro dell'Informazione, Abdirahman Yusuf Al-adala. Secondo la fonte, i miliziani di al Shabaab si sono ritirati dalla zona senza opporre resistenza. “L’esercito nazionale somalo ha preso con successo il controllo di Jaw, Dadale, Habarcirir e Xilin-Fardood. Le nostre truppe hanno rimosso le mine dalle strade e dalle aree forestali, garantendo passaggi più sicuri alla nostra gentei”, ha dichiarato il ministero della Difesa in un post pubblicato sul social X (ex Twitter). (Res)