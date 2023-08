Scuola: Frassinetti, valutazione rendimento compito delicato affidato a docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione del rendimento degli studenti è un compito delicato, affidato ai docenti che li seguono durante il percorso, basandosi sulla propria esperienza e sulla conoscenza approfondita dei progressi degli alunni all'interno del contesto scolastico-didattico. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in riferimento al caso della studentessa di Tivoli. “Benché non metta in discussione la sentenza del Tar del Lazio, questo caso e la recente tendenza di contestare le decisioni delle istituzioni scolastiche attraverso mezzi legali solleva alcune riflessioni”, sottolinea Frassinetti, che aggiunge: “In alcuni casi, il ripetere un anno potrebbe costituire un'opportunità preziosa per la crescita formativa e personale dell'alunno. È importante che genitori, insegnanti e studenti stessi collaborino per prendere decisioni che favoriscano al meglio il loro sviluppo". (Rin)