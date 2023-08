Banche: Paita (Iv), altro che extraprofitti, governo vincoli istituti a dare servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece di tassare gli extraprofitti, il governo dovrebbe vincolare le banche a fornire servizi ai cittadini più deboli nei piccoli comuni, dove le filiali sono sparite. Lo ha dichiarato la coordinatrice di Italia viva Raffaella Paita. "I dati dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della First Cisl – ha proseguito – dicono che oltre il 40 per cento dei comuni non ha una banca nel proprio territorio: niente sportelli e niente bancomat. Un disagio enorme per quattro milioni di persone ma soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà ad accedere al web o a spostarsi”. “Anziché inventarsi nuove e discutibili tasse – ha concluso Paita –, il governo Meloni pensi ai cittadini utenti, facendo accordi con gli istituti bancari". (Rin)