Speciale infrastrutture: Salvini, su tassa extraprofitti andiamo avanti

23 luglio 2021

- Per quanto riguarda la tassazione sugli extraprofitti delle banche “andiamo dritti. Nei primi sei mesi dell’anno le banche hanno fatto oltre 20 miliardi di utili, che diventeranno 40 a fine anno, senza che almeno una piccola parte torni nelle tasche dei risparmiatori”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sui suoi canali social. Per questo, ha proseguito il ministro, “una parte dei profitti che stanno facendo potremo usarli per aumentare stipendi e pensioni di lavoratrici e lavoratori italiani”. (Rin)