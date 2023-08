Speciale infrastrutture: ministro Difesa, riceveremo gli aerei F-16 non prima di sei-sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrà ricevere i primi caccia F-16 non prima di sei-sette mesi: le tempistiche dipenderanno dal periodo di addestramento dei piloti ucraini. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in un briefing con la stampa. Secondo Reznikov, “l'aereo è solo una piattaforma. Dovremmo anche parlare del trasferimento di armi: missili, proiettili e bombe che saranno trasportate dagli aerei F-16. Non dovremmo inoltre dimenticare la preparazione delle infrastrutture affinché l’Ucraina possa manutenere gli aerei ed eseguire missioni di combattimento”, ha affermato il ministro. Inoltre, Reznikov ha osservato che non solo i piloti, ma anche gli ingegneri, i tecnici e il resto del personale che pianifica le operazioni dovrebbero essere addestrati sugli aerei. "Pertanto penso che sei-sette mesi sia il periodo minimo (per il trasferimento degli F-16 in Ucraina), che va valutato consapevolmente. Ma se sarà un po' più lungo, non siate delusi, perché i nostri i piloti avranno dimostrato la loro capacità di essere pronti in sei mesi", ha affermato il ministro. Domenica scorsa è stato notificato che Paesi Bassi e Danimarca forniranno i loro F-16 all’Ucraina in seguito agli incontri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con i premier dei due Paesi, Mark Rutte e Mette Frederiksen. Secondo quanto riferito i Paesi Bassi dovrebbero fornire 42 velivoli – anche se su questo numero Rutte è stato più generico sul numero –, mentre la Danimarca ne invierà 19. (Kiu)