Speciale infrastrutture: Spagna, consultazioni governo, Blocco nazionalista galiziano chiede a Sanchez forte impegno per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Blocco nazionalista galiziano (Bng) ha chiesto al candidato del Partito socialista e operaio (Psoe) alla presidenza del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di assumere impegni fermi per la Galizia in cambio del sostegno alla sua investitura. Il deputato del Bng al Congresso, Nestor Rego, ha ribadito che non darà il suo voto su un "assegno in bianco". "Se le forze che aspirano a governare, Psoe e Sumar, vogliono avere il voto del Bng per l'investitura di Pedro Sanchez, dovranno impegnarsi fermamente nell'agenda galiziana", ha dichiarato in un comunicato il deputato nazionalista. Le principali richieste di tale agenda, ha ricordato Rego, vanno da "maggiori investimenti nelle infrastrutture e nei servizi", soprattutto nel settore ferroviario, all'"attenzione alla crisi industriale" e ai "progressi nell'autogoverno" in Galizia. Rego ha anche chiesto un maggior peso per la regione nel dibattito sulla questione nazionale, perché la comunità galiziana "non può essere il convitato di pietra" in questa materia, nonché una riforma del modello di finanziamento regionale. (Spm)