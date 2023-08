Roma: tutti in vacanza tranne i ladri, investigatore spiega tecniche per entrare in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una semplice tessera del bancomat alla tecnica del key-bumping: a Roma sono diverse le strategie utilizzate dai ladri per forzare le porte e introdursi negli appartamenti. Con il caldo estivo, infatti, la gente lascia la Capitale per andare in ferie. Agosto, svuotandosi i condomini, è il periodo in cui questo genere di reati si verifica più frequentemente. Per questo, chi si trova ancora sotto l’ombrellone potrebbe trovare al rientro una spiacevole sorpresa. Tra gli ultimi episodi nel periodo di Ferragosto figurano i tentati furti avvenuti a Monte Sacro e Ponte Milvio. Nel primo caso, tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver utilizzato la tecnica della “chiave a urto” o key-bumping. Un metodo che prevede l’utilizzo di una chiave appositamente sagomata a cui vengono dati dei colpi, spesso con un martello, per alzare i pistoni superiori oltre la linea di apertura, facendo così scattare la serratura. Nel secondo caso, invece, i ladri avevano utilizzato un indicatore davanti ai portoni di ingresso per capire se i proprietari fossero in vacanza o meno. Si tratta di filamenti inseriti tra i montanti e le porte. Se ripassando in un secondo momento fossero stati trovati rotti, significava che la porta era stata aperta e che c’era qualcuno in casa. In caso contrario, l’appartamento era incustodito e potevano agire indisturbati. (segue) (Rer)