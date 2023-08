FI: Tripodi, Berlusconi leader nella storia, Sarkozy nel dimenticatoio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono leader che rimangono nella storia, altri di cui si dimentica a volte persino il nome. “Il signor Sarkozy, che certo non rimarrà negli annali, ed è probabilmente in cerca di gloria postuma, riscrive gli eventi in maniera grossolana e approssimativa, al limite dell'insulto, inchiostrando pagine di ricostruzioni false”. Così in una nota Maria Tripodi, sottosegretario agli Esteri. “Silvio Berlusconi è stato un leader carismatico, un grande presidente del Consiglio, un imprenditore lungimirante, intuitivo, ha agito negli interessi del Paese e la storia lo assegna tra i grandi. Di lui sopravvivono forti le idee, le riforme, un'idea di Paese che ancora oggi è rivoluzionaria e punto di riferimento e che noi di Forza Italia stiamo portando avanti con determinazione e orgoglio. Le sue dimissioni furono un gesto di grande responsabilità nazionale, nessuno, né tantomeno il signor Sarkozy avrebbe mai potuto costringerlo”, aggiunge Tripodi. (Com)