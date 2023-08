Speciale energia: geotermico, Pertamina esplora partenariati con aziende del Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertamina Geothermal Energy (Pge), controllata del colosso energetico statale dell'Indonesia Pertamina, ha firmato accordi preliminari con due aziende del Kenya per esplorare partenariati nel comparto dell'energia geotermica. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri dell'Indonesia. Pge ha firmato un memorandum d'intesa con Geothermal Development Company per un potenziale partenariato da 1,5 miliardi di dollari, e un accordo analogo con Africa Geothermal International No.1 (Agil No.1) per un potenziale accordo da 700 milioni di dollari. I due accordi sono stati firmati a margine della visita del presidente indonesiano Joko Widodo in Kenya. (Fim)