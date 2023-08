Speciale energia: Salvini, chiederò tavolo politico su nucleare, Italia deve tornare nella modernità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del nucleare, “come ministro, come segretario della Lega e come cittadino sono convinto che l’Italia non può dire di no, sia nell’ottica di una riduzione delle emissioni che nell’ottica di un’indipendenza energetica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sui suoi canali social. “Chiederò un tavolo politico per riportare l’Italia nella modernità”, ha aggiunto il ministro. (Rin)