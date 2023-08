Speciale energia: la Turchia fornirà gas a un Paese europeo non confinante dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia esporterà per la prima volta gas a un Paese europeo non confinante. La società turca Botas e l’ungherese Mvm hanno firmato un accordo per l’esportazione di gas in Ungheria di 275 milioni di metri cubi di gas naturale turco a partire dalla primavera 2024. La mossa annunciata in occasione della visita a Budapest del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è pensata da Ankara per presentarsi all’Europa come una fonte “sicura” al di gas in tempi di crisi energetica internazionale, conflitti e sanzioni. Lo scorso gennaio, Botas aveva firmato un accordo della durata di 13 anni con la società di gas statale bulgara Bulgargaz per il trasporto di circa 1,5 miliardi di metri cubi di gas attingendo direttamente dalla rete del gas turca e dai terminali di gas naturale liquefatto (Gnl). Un comunicato stampa di Botas parla ora di “accordo storico” con l’Ungheria che darà “un impatto significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa”. Tuttavia, i dettagli sulla fonte e il trasporto del gas saranno finalizzati nelle prossime settimane e mesi. (Tua)