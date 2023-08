Speciale energia: Ungheria-Qatar, ministro Esteri Szijjarto annuncia accordo di cooperazione strategica, focus su energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ungheria e Qatar hanno raggiunto un accordo di cooperazione strategica i cui temi più importanti sono energia, agricoltura e gestione idrica. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. “Stiamo cercando insieme risposte alle più importanti sfide del nostro tempo”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Budapest. “Sia il governo qatariota, sia quello ungherese credono nel dialogo basato sul rispetto reciproco. Anche la nostra strategia di politica estera è fondata sul rispetto reciproco e vogliamo la pace”, ha aggiunto Szijjarto. Parlando di Ucraina, il ministro magiaro ha evidenziato che “la soluzione non si trova sul campo di battaglia”, bensì “al tavolo negoziale”. Szijjarto ha richiamato l’attenzione sugli sforzi di pace del Qatar negli ultimi anni nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, in relazione a diversi conflitti armati. In tema di sicurezza energetica, il capo della diplomazia di Budapest ha evidenziato l’importanza delle relazioni con il Qatar nella cornice della crisi energetica europea. Il Qatar è il primo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto (Gnl) e dal 2027 inizierà a esportarlo anche in direzione dell’Ungheria. “Le nostre compagnie hanno già dato il via a negoziati tecnici sulla quantità e la rotta di fornitura”, ha affermato Szijjarto. (Vap)