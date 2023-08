© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnovo l’appello a cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo e a smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione". E' quanto si legge nel profilo X (ex Twitter) di papa Francesco. (Rin)