Israele: no dell'Alta Corte al rinvio dell'udienza sulla riforma giudiziaria

- L’Alta corte di giustizia israeliana ha rigettato oggi la richiesta del governo di ritardare l’udienza sulla legalità della legge sul principio di ragionevolezza - punto focale della contestata riforma giudiziaria - approvata lo scorso luglio. Lo riferiscono i media israeliani. Il mese scorso, il parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una controversa legge che vieta alla Corte suprema di esprimersi sulla liceità delle decisioni del governo sulla base del cosiddetto principio di ragionevolezza. Israele, infatti, non ha una Costituzione, ma soltanto leggi fondamentali che regolano il sistema democratico. La settimana scorso il consigliere del governo, Ilan Bombach, aveva chiesto di rinviare di tre settimane l’udienza in modo da consentire l'esame di tutte le petizioni presentate. L’udienza è fissata per il 12 settembre e, secondo alcuni osservatori, il parere potrebbe scatenare una crisi costituzionale, pertanto il governo spingerebbe per posticipare la sessione.(Res)