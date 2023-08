Ue: Salini (Fi), costruzione europea si basa su diversità e obiettivi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione europea si basa sulla diversità e sugli obiettivi comuni. Lo ha detto il parlamentare europeo di Forza Italia Massimiliano Salini, intervenendo al Meeting di Rimini, nel corso del panel “Europa unita? Nuove energie per il Vecchio continente”. “Bisogna superare la logica dell’unanimità in Consiglio”, per preservare “l’interesse pieno per la bellezza e la ricchezza della diversità” nelle decisioni che vengono prese.(Rin)