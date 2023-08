Ucraina-Montenegro: Zelensky ringrazia Milatovic per sostegno umanitario, militare e politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha incontrato ad Atene l’omologo del Montenegro Jakov Milatovic, ringraziandolo per il sostegno fornito fino ad oggi da Podgorica. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) lo stesso leader ucraino. “Ho ringraziato il Montenegro per il sostegno umanitario, militare e politico, nonché per aver aderito alla dichiarazione del G7 sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina”, ha scritto Zelensky. “Abbiamo discusso del sostegno del Montenegro alla formula della pace mentre ci prepariamo al Vertice sulla pace globale”, ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)