Ue: Picierno, difesa europea non può essere slegata dalla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può immaginare la difesa europea slegata dalla Nato ma al contempo l’Alleanza atlantica deve avere il contributo fondamentale dell’Unione europea. Lo ha affermato la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo al Meeting di Rimini, nel corso del panel “Europa unita? Nuove energie per il Vecchio continente”. La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina è “una guerra al Ventunesimo secolo”, ha proseguito Picierno, rilevando come i conflitti attuali sono ormai interconnessi, dal livello regionale a quello globale. (Rin)