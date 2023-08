Nato: Salini (Fi), bisogna riconcepire relazione tra Usa e Ue perchè non ci sia negazione autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha senso e produce benefici anche nel contesto di una relazione culturale tra Stati Uniti e Unione europea. Lo ha detto il parlamentare europeo di Forza Italia Massimiliano Salini, intervenendo al Meeting di Rimini, nel corso del panel “Europa unita? Nuove energie per il Vecchio continente”. Per Salini si deve “riconcepire” la relazione tra Usa e Ue per far si che “la politica militare non sia un sopruso e una negazione della nostra autonomia strategica”. (Rin)