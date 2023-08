Roma: Casini-Leoncini (Iv), in stazione Termini serve presidio 24 ore su 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione Termini "non può continuare a essere terra di nessuno" per questo "serve un'attività di vigilanza più costante da parte delle forze dell'ordine e un presidio in stazione 24 ore su 24". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "L'episodio di violenza avvenuto l'altra notte, protagonista un uomo che ha aggredito una ragazza con un coccio di bottiglia e seminato il panico tra i passanti, è solo l'ultimo di una lunga serie - spiegano -. Lo abbiamo denunciato in altre occasioni e lo ribadiamo oggi: serve un'attività di vigilanza più costante da parte delle forze dell'ordine e un presidio in stazione 24 ore su 24. Anche in queste giornate di agosto, Termini è infatti frequentata da tantissimi viaggiatori, in parte diretti fin dal mattino presto all'aeroporto di Fiumicino. L'incolumità va sempre garantita a tutti, ovviamente, qualunque sia l'ora del giorno o della notte. È vergognoso - sottolineano - che in alcuni momenti si debba invece letteralmente aspettare il treno guardandosi le spalle. Gli sforzi fatti finora dal prefetto Giannini sono insufficienti e anche il Campidoglio, sotto l'aspetto del coordinamento con gli altri soggetti coinvolti, può fare molto di più per tutelare la sicurezza di turisti e residenti e contrastare il degrado che ancora regna sovrano nella zona della stazione e di piazza dei Cinquecento". (Com)