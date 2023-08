Autonomia: Zaia, sì a proposte migliorative, no ad ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’autonomia differenziata “chi pratica l'ostruzionismo rischia di farsi male”. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel corso del punto stampa tenuto in mattinata a palazzo Balbi. "La riforma federalista di questo Stato – ha spiegato – o la si fa per scelta o la si dovrà fare per necessità in questo Paese”. “Penso sia logico e normale che il dibattito ci sia. Vanno bene le proposte migliorative, l'ostruzionismo no. In questa fase, chi lo interpreta rischia di farsi male, perché ci siamo impegnati con i cittadini a portare avanti questo provvedimento", ha concluso. (Rev)