Libia: oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà domani, 22 agosto, una sessione straordinaria per fare il punto sugli sviluppi della situazione in Libia, tra le preoccupazioni per il ritardo nell’accordo su una legge elettorale che apra la strada alle consultazioni parlamentari e presidenziali entro la fine quest’anno. Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il senegalese Abdoulaye Bathily, presenterà la sua relazione sugli sviluppi del processo politico, mentre il responsabile del comitato delle sanzioni, l’ambasciatore giapponese Kimihiro Ishikani, terrà anch’egli un briefing sulle recenti attività del comitato in Libia.Secondo una bozza di comunicato stampa dell’organismo del Palazzo di Vetro vista da “Agenzia Nova”, il Consiglio di sicurezza esprimerà “profonda preoccupazione per i recenti scontri armati a Tripoli, che hanno mostrato la fragilità della situazione della sicurezza in Libia”. I membri del Consiglio si rammaricheranno “per la perdita di vite umane e feriti, anche tra i civili, ed esorta tutte le parti a evitare la violenza e l’incitamento alla violenza, a garantire la protezione dei civili e a preservare i progressi in termini di sicurezza ottenuti negli ultimi anni”, si legge ancora nella bozza, che sollecita a compiere “progressi sul piano politico e di sicurezza”. Inoltre, il testo invita le parti libiche a “raddoppiare gli sforzi per finalizzare un accordo politico che permetta di tenere elezioni parlamentari e presidenziali libere, giuste trasparenti e inclusive in tutto il territorio della Libia il prima possibile”. (segue) (Lit)