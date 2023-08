Libia: oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il comandante della Brigata 444, il colonnello Mahmoud Hamza, è stato fermato dalle forze speciali di deterrenza Rada all’aeroporto internazionale di Mitiga, a Tripoli, provocando scontri armati tra fazioni rivali, costati la vista a 55 persone. In seguito a una mediazione, la forza Rada che aveva fermato Hamza lo ha consegnato all’Agenzia per il sostegno alla stabilità, considerata neutrale. Il rilascio è avvenuto dopo una serie di incontri tra notabili di Souk al Juma’a, la zona da cui provengono tutte le parti in conflitto, nonché rappresentanti del capo di Stato maggiore e del Governo di unità nazionale (Gun). L’incontro si è svolto presso la sede dell’Agenzia per il sostegno alla stabilità e ha visto la partecipazione di molti comandanti delle milizie armate della regione occidentale, compresi i leader della città di Misurata. (segue) (Lit)