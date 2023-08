Russia: governatore regionale di Briansk, respinta nuova incursione ucraina al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha dichiarato di aver respinto una nuova incursione armata dall'Ucraina nella regione di confine di Briansk. "Grazie alle attività coordinate ed eroiche delle guardie di frontiera del Servizio di sicurezza federale (Fsb) nella regione di Briansk, del ministero della Difesa e delle unità speciali della Guardia nazionale regionale di Briansk, l'attacco è stato respinto", ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Aleksander Bogomaz. Secondo il governatore, l'attacco è avvenuto oggi nel distretto di confine di Klimovsk. Nonostante sia stato respinto, ha specificato Bogomaz, le autorità russe sono "attualmente impegnate a prendere misure per garantire la sicurezza dei residenti locali". Le regioni russe di confine sono state prese di mira in diverse occasioni da incursioni, e generalmente vengono rivendicate da unità di combattenti che si dichiarano russi, dissidenti nei confronti del Cremlino e basati in Ucraina. (Rum)