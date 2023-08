Ue: Fitto, tema difeso legato anche agli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della politica di difesa europea è legato agli investimenti nel settore. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo al Meeting di Rimini, nel corso del panel “Europa unita? Nuove energie per il Vecchio continente”. “Non bisogna mettere in campo un’analisi, ma anche una terapia”, ha aggiunto Fitto. “Si deve aprire anche una riflessione sul rafforzamento del fronte meridionale”, ha proseguito il ministro, citando quanto avviene sul Continente africano.(Rin)