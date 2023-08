Danimarca: rimpasto di governo, Poulsen passa in pianta stabile dal dicastero dell'Economia alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Danimarca effettuerà un rimpasto, in cui il ministro dell'Economia Troels Lund Poulsen si sposterà alla Difesa. Jakob Ellemann-Jensen, tornato al lavoro il primo agosto dopo un congedo per malattia di 6 mesi a causa dello stress, passerà dal dicastero della Difesa a quello dell'Economia. Poulsen, che è già stato ministro della Difesa ad interim durante il congedo per malattia di Ellemann-Jensen, ha raggiunto un accordo quadro che aumenterà significativamente la spesa militare della Danimarca e ha supervisionato diverse tranche di donazioni all'Ucraina, compresi quella relativa agli aerei da combattimento F-16. (Sts)