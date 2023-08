Libia: fonti "Nova", viceministro Difesa russo a Bengasi per incontro con generale Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Difesa della Russia, Junus-Bek Evkurov, è arrivato all'aeroporto internazionale di Benina, a Bengasi, in vista di un incontro con il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico con sede a Tobruk, nell'est), Aguila Saleh. Una fonte di Bengasi ha riferito ad "Agenzia Nova" che Evkurov discuterà con Haftar di cooperazione militare e addestramento dell'Lna, e che è prevista la firma di "protocolli di sicurezza tra i due Paesi". La visita del funzionario russo a Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica, arriva in un momento in cui la regione è testimone di tensioni a livello di sicurezza, soprattutto nel Sahel, e della possibilità di un conflitto militare in Niger, confinante con la Libia. Il 24 giugno scorso, Evkurov era stato immortalato, in immagini diffuse su Telegram, con il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, e un rappresentante del ministero della Difesa russo, il tenente generale Vladimir Alekseiev. (Lit)