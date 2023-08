Libia: portavoce forze Haftar, “schierate forze al confine con il Ciad”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brigata Tariq bin Ziyad, milizia affiliata a Saddam Haftar, figlio del comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, è stata schierata al confine con il Ciad e all'interno della città di Sebha, capitale della regione sud-occidentale libica del Fezzan. Lo ha detto Ahmed al Mismari, portavoce dell’Lna, in un’intervista all’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Ieri, il sito web d’informazione libico “Al Marsad” ha riferito che la stessa brigata dell’Lna avrebbe respinto un gruppo di miliziani del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact) a nord della catena montuosa del Tibesti, al confine tra i due Paesi. Secondo la medesima fonte, i libici hanno inseguito il gruppo di opposizione “in fuga dalla Libia verso il Ciad”, dove i miliziani avrebbero poi ingaggiato “una accesa battaglia con l’esercito ciadiano”. In precedenza, Mohamed Jako, uno dei leader del Fact, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che la giunta militare al potere in Ciad ha ottenuto il via libera dal Governo libico di unità nazionale (Gun) per colpire i siti dell'opposizione ciadiana situati nel sud della Libia. Secondo il Fact, lo scorso 16 agosto l’esercito del Ciad ha bombardato le loro postazioni in Libia, provocando tre morti e quattro feriti. Alla luce di questi eventi, due giorni dopo i ribelli hanno annunciato in un comunicato la rottura del cessate il fuoco unilaterale dichiarato nell’aprile del 2021, e una rapida risposta agli attacchi. (Lit)