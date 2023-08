Ucraina-Croazia: Zelensky vede Plenkovic ad Atene, in cantiere nuovo pacchetto aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in cantiere un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina da parte della Croazia. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato ad Atene il premier croato Andrej Plenkovic. Il leader dell’Ucraina ha aggiunto di aver discusso con il capo del governo di Zagabria anche della “cooperazione sulle esportazioni di grano attraverso i porti croati del Danubio e dell’Adriatico” e dello “sminamento umanitario”. “Ringrazio la Croazia per aver assistito l’Ucraina e aver guidato importanti sforzi globali”, ha concluso Zelensky. (Kiu)