Thailandia: il costruttore Srettha Thavisin sarà primo ministro, via libera dal parlamento

- Sarà l’imprenditore edile Srettha Thavisin il prossimo primo ministro della Thailandia. Candidato dal partito Pheu Thai (Per i thai), seconda forza politica del Paese dopo le elezioni dello scorso 14 maggio, Srettha ha incassato il sostegno di più di metà del parlamento riunito in seduta comune e dovrà ora formare un nuovo governo di coalizione che sarà appoggiato da un’alleanza estremamente eterogenea di undici partiti. La sua nomina - che pone fine a settimane d’incertezza politica segnate dal fallimento di Pita Limjaroenrat, leader del Phak Kao Klai (Andiamo avanti), di formare un esecutivo di stampo progressista dopo la vittoria delle ultime elezioni – giunge nello stesso giorno del ritorno in Thailandia dopo 17 anni di esilio autoimposto dell’ex premier Thaksin Shinawatra, fondatore del Pheu Thai, sul cui capo pesa tuttavia una condanna a otto anni di carcere per abuso di potere e per illeciti finanziari. Già presidente del gruppo immobiliare Sansiri, Srettha avrà il compito di tenere insieme una coalizione che includerà anche partiti legati alle giunte militari che per due volte, nel 2006 e nel 2014, hanno deposto con colpi di Stato governi guidati dal Pheu Thai. (segue) (Fim)