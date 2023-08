Thailandia: il costruttore Srettha Thavisin sarà primo ministro, via libera dal parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soprannominato "Nid", Srettha è nato a Bangkok nel febbraio del 1963 e ha studiato negli Stati Uniti. Sotto la sua guida il gruppo Sansiri, da lui co-fondato nel 1988, è diventato uno dei principali attori del settore immobiliare thailandese, con lo sviluppo di oltre 400 progetti residenziali che hanno dato alloggio a circa 300 mila famiglie in tutto il Paese. Nel 2014 ha dichiarato pubblicamente la sua opposizione al colpo di Stato che ha portato al potere l'allora generale Prayut Chan-ocha, ma il suo ingresso in politica, tra le fila del Pheu Thai, risale solo allo scorso anno. Il 5 aprile scorso il partito lo ha presentato come uno dei tre possibili candidati al ruolo di primo ministro in vista delle elezioni del 14 maggio insieme alla figlia minore di Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, e all'ex procuratore generale Chaikasem Nitisiri. Srettha è considerato molto vicino sia a Thaksin che a sua sorella Yingluck Shinawatra, la premier destituita dal golpe del 2014. Sul piano politico, Srettha ha più volte dichiarato la propria opposizione all'abrogazione del reato di lesa maestà, utilizzato dalle autorità per perseguire chiunque critichi la monarchia in Thailandia, ma si considera sostenitore dei diritti Lgbtq, dell'intervento dello Stato per stimolare l'economia e della lotta ai cambiamenti climatici. (Fim)