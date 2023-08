Lazio: Tiero (Fd'I), bando trasporto marittimo rischia di penalizzare isole, da modificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo condivisibili le osservazioni dei sindaci di Ponza e Ventotene relative al nuovo bando regionale sul trasporto marittimo e mi unisco alla loro richiesta di apportare modifiche a queste nuove disposizioni. Ho inviato una lettera al presidente Rocca e all'assessore Ghera chiedendo loro di prendere in seria considerazione l'opportunità di correggere alcuni aspetti del bando che rischiano di penalizzare le isole". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. "Purtroppo - aggiunge - le nuove disposizioni previste dal capitolato tecnico inerenti all'affidamento in concessione di questo servizio, non vanno incontro alle esigenze dei residenti dei territori e soprattutto sono peggiorative rispetto all'attuale sua organizzazione. Non a caso i sindaci di Ponza e Ventotene, Francesco Ambrosino e Carmine Caputo, hanno espresso le loro riserve su queste nuove norme. La prima contestazione è relativa alla capacità totale di trasporto passeggeri che, secondo il nuovo piano, dovrebbe essere di 300 persone. Alla luce dei movimenti turistici che si registrano sulla linea Formia-isole, c'è bisogno di un aumento del numero dei trasportabili fino ad almeno 600 passeggeri". (segue) (Com)