Lazio: Tiero (Fd'I), bando trasporto marittimo rischia di penalizzare isole, da modificare (2)

- "Una minore disponibilità - prosegue Tiero - potrebbe arrecare seri danni alle isole. Inoltre per quanto riguarda i mezzi veloci, come evidenziato dai due sindaci, è ragionevole chiedere due opzioni: unità veloce su Anzio-Ponza e viceversa, e unità veloce/Aliscafo su Formia/Ponza e su Formia/Ventotene. In questa ottica è evidente che un simile sistema non favorisce assolutamente lo sviluppo turistico dell'Arcipelago Ponziano ma lo mortifica. La possibilità di dover raggiungere le isole solo dopo 4 ore dopo di navigazione rischia concretamente di distogliere ingiustificatamente una grossa fetta di turismo con notevole danno per la loro economia. Ciò non bastasse non va sottaciuto che le assunte previsioni non contemplano navi 'Roll on e Roll off' della capacità di carico trasportabile, ad oggi fissata in 250 tonnellate, comprendenti merci, autoveicoli e passeggeri. Anche per mezzi veloci il bando regionale è criticabile. Rispetto ai precedenti 200 passeggeri trasportabili si è scesi a 190, con velocità di 30 nodi. Considero comprensibili i rilievi dei sindaci sulla necessità di un potenziamento e non di una riduzione dei servizi, anche alla luce di quanto afferma la Costituzione, che riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità", conclude Tiero. (Com)