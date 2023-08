Ucraina: Zelensky ringrazia premier macedone Kovacevski per sostegno politico e militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il premier macedone Dimitar Kovacevski e ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno politico e militare del governo di Skopje. Come riferito da Zelensky su Telegram, la Macedonia del Nord sta anche preparando "un nuovo pacchetto di aiuti militari". Durante i colloqui "abbiamo discusso di come espandere la cooperazione in materia di difesa. Abbiamo anche concordato di coordinare i passi verso il nostro obiettivo comune di aderire all'Ue", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)