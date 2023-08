Grecia-Croazia: Gerapetritis riceve omologo Grlic Radman, abbiamo una visione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis ha ricevuto oggi ad Atene l’omologo croato Gordan Grlic Radman, con cui ha discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e della cooperazione economica. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Ho avuto l'opportunità di accogliere il ministro degli Esteri del Paese amico Croazia per ascoltarlo. Abbiamo radici e tradizioni comuni di un’amicizia storica", ha detto Gerapetritis dopo l'incontro. "Abbiamo anche una visione comune sia per le nostre relazioni bilaterali che per quelle nel nostro vicinato e nell'ambiente internazionale. Siamo in costante comunicazione sulle questioni che ci riguardano”, ha aggiunto il ministro greco. Attraverso un post su X (ex Twitter), Grlic Radman ha sottolineato che è stato “un piacere” incontrare il suo omologo e “scambiare con lui opinioni sui due Paesi amici, nonché sugli affari dell’Ue e sull’intensificazione della cooperazione economica”. (Gra)