Repubblica Ceca: commissione Esteri del Senato non sostiene ratifica convenzione di Istanbul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Esteri del Senato ceco non si è espressa a sostegno della ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come convenzione di Istanbul. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa “Ctk”. Soltanto quattro degli undici membri della commissione Esteri si sono detti a favore della ratifica. I detrattori evidenziano che la punizione della violenza domestica è già disciplinata dalla normativa nazionale e che la ratifica del testo introdurrebbe nell’ordinamento ceco il concetto di genere. La Repubblica Ceca ha firmato il documento nel 2016 ma da allora la discussione sulla ratifica da parte del Parlamento è stata più volte rinviata. Per la commissione Affari costituzionali e legali del Senato, che ha già espresso un parere sulla convezione, essa è “un documento ideologico che non aiuta le vittime di violenza domestica a livello pratico”, mentre le organizzazioni femministe ritengono che il testo sia oggetto di una campagna di disinformazione. (Vap)