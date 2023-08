Energia: Libano, TotalEnergies con i partner Eni e QatarEnergy annunciano esplorazioni Blocco 9 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia, il presidente del parlamento libanese Berri ha dichiarato: "In questa oscurità arriva un giorno di gioia per il quale ho lavorato per molti anni fino alla conclusione dell'accordo quadro" per l'avvio dei negoziati sulla demarcazione dei confini meridionali con Israele e che si sono conclusi il 27 ottobre 2022. Berri ha auspicato che "la ricchezza offshore del Libano cominci a generare entrate entro pochi mesi”, consentendo di “risolvere la crisi economica che attraversa il Libano”. Dal 2019 il Libano si trova ad affrontare una crisi economica che, secondo la Banca Mondiale, è la peggiore della sua storia moderna. (Lib)