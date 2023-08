Speciale difesa: Salvini, comprerò libro Vannacci prima di giudicare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Comprerò il libro di questo questo generale Vannacci, additato come un pericolo, prima di giudicare e commentare perchè è giusto capire e conoscere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui suoi canali social parlando del caso Vannacci. "E' facile estrapolare delle frasi. La condanna al rogo alla ‘Giordano Bruno’ in un'Italia moderna non mi sembra ragionevole”, ha aggiunto. (Rin)