Speciale difesa: Salvini, Vannacci ha diritto di esprimere pensiero se non attinente a segreti di Stato o lavoro

23 luglio 2021

- Il generale Vannacci “deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti dello Stato o il suo lavoro penso abbia il diritto di farlo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in una diretta sui suoi canali social. “Sono curioso di leggere il libro. E' un generale che ha salvato vite, ha difeso la Patria, ha fatto denunce sull’uranio impoverito. Mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia Grande Fratello che dica ‘questo lo puoi leggere e questo no’”, ha concluso Salvini. (Rin)