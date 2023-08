Speciale difesa: ministro Blaszczak annuncia l’arrivo del primo lanciamissili sudcoreano K239 in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In Polonia è arrivato il primo lanciarazzi multiplo K239 Chunmoo. Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “Altri lanciarazzi arriveranno entro la fine dell’anno”, ha precisato Blaszczak in un messaggio su X (ex Twitter). Varsavia ha siglato con la Corea del Sud accordi per fornire al Paese centroeuropeo carri armati K2, obici K9 e caccia FA-50, oltre ai lanciamissili K239. (Vap)